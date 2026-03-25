Cioccolato e tifo azzurro | festa nella fabbrica di Gay Odin

Nella fabbrica di via Vetriera a Chiaia si è svolta una celebrazione legata ai tradizionali riti pasquali napoletani, con l'apertura di un grande uovo decorato realizzato da Gay Odin. L'evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno partecipato a una festa caratterizzata dal colore azzurro, simbolo della squadra di calcio locale. La manifestazione ha coinvolto l'intera attività produttiva e il pubblico presente.

L'uovo record alto 2,5 metri per un 1,20 metri di diametro e 350 chili di finissimo cioccolato artigianale quest'anno è stato dedicato al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, fondata il 1 agosto 1926. Non a caso azzurro era il drappo che ricopriva l'uovo, svelato dall'assessore al Turismo Teresa Armato e, chiaramente, azzurro il colore prevalente degli artistici decori in glassa di zucchero, come da tradizione realizzati - interamente a mano - sia sul fronte che sul retro dell'uovo dal maestro Fabio Ceraso e dedicati alla passione per il Napoli: dal Vesuvio che erutta scudetti sul Golfo al cielo sullo Stadio Maradona, alla maglietta del Pibe de Oro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cioccolato e tifo azzurro: festa nella fabbrica di Gay Odin Articoli correlati Leggi anche: Cioccolato per il cuore. Arte per l’anima: per San Valentino, la box speciale di campania>artecard e Gay-Odin Appuntamento al centro commerciale con la Fabbrica di CioccolatoLa Fabbrica di Cioccolato all’ESP: un’esperienza dolcissima! Domenica 29 Marzo, vivi la magia di Willy Wonka: ti aspetta il Magic Elevator con una...