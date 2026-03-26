Gattuso esclude Cambiaso | resta fuori dai convocati per l' Irlanda del Nord Ecco chi sono gli altri

Il commissario tecnico ha deciso di non convocare Cambiaso per la partita contro l'Irlanda del Nord, specificando che la motivazione non riguarda problemi fisici ma una scelta tecnica. Al suo fianco in tribuna ci saranno Caprile, Coppola e altri componenti dello staff. La lista dei convocati include diversi giocatori, mentre alcuni sono stati esclusi per motivi esclusivamente tattici.

Andrea Cambiaso non sarà fra gli azzurri che affronteranno l’Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso lo ha tagliato dalla lista dei convocati per la partita di Bergamo: l’esterno della Juve, insomma, non siederà neanche in panchina per la prima gara dei playoff che separano dal mondiale. Nessun problema fisico alla base della scelta del ct: va in tribuna insieme a Caprile, Coppola e Cambiaghi. Di seguito i convocati di Gattuso. Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli). Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gattuso esclude Cambiaso: resta fuori dai convocati per l'Irlanda del Nord. Ecco chi sono gli altri Articoli correlati I convocati di Gattuso per l’Irlanda del Nord: out Scamacca, ci sono gli altri atalantiniA poche ore dalla sfida, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati per la semifinale play-off contro l’Irlanda del... Italia Irlanda del Nord, ecco i convocati di Gattuso: arriva un’esclusione a sorpresa. Sul recupero di Bastoni…di Redazione Inter News 24Italia Irlanda del Nord, Gattuso scioglie gli ultimi dubbi e ufficializza la lista dei convocati: diverse sorprese tra le... Contenuti e approfondimenti su Gattuso esclude Cambiaso resta fuori... Pagina 0 | Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del NordManca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima: gli Azzurri devono vincere a ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord, perchè Cambiaso è stato escluso dai convocatiPerchè Cambiaso è stato escluso dall'elenco dei convocati dell'Italia in vista della sfida contro l'Irlande del Nord? fantamaster.it