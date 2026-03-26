Italia Irlanda del Nord ecco i convocati di Gattuso | arriva un’esclusione a sorpresa Sul recupero di Bastoni…

Il commissario tecnico ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Tra le decisioni prese, una sorpresa riguarda l'esclusione di un calciatore, mentre si discute del recupero di Bastoni. La rosa definitiva è stata comunicata dopo le ultime valutazioni sui giocatori disponibili, con alcune variazioni rispetto alle convocazioni precedenti.

Inter News 24 Italia Irlanda del Nord, Gattuso scioglie gli ultimi dubbi e ufficializza la lista dei convocati: diverse sorprese tra le fila Azzurre. È il momento della verità per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri scendono in campo a Bergamo per la decisiva sfida contro l’ Irlanda del Nord, valida come semifinale dei playoff Mondiali. Il commissario tecnico ha sciolto le ultime riserve sulla lista dei convocati, regalando non poche sorprese. La notizia più rilevante riguarda Andrea Cambiaso: l’esterno della Juventus è stato escluso per scelta tecnica, lasciando spazio alla novità Marco Palestra, laterale del Cagliari alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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