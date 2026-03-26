L'ex allenatore ha commentato in diretta radiofonica che evitare di parlare di paura è la strategia più efficace. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista trasmessa sui canali della Rai, senza ulteriori dettagli o approfondimenti. La frase si inserisce in un contesto di discussione legata alle emozioni e alle reazioni durante periodi di tensione o difficoltà.

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© Internews24.com - Gattuso ai microfoni della Rai: «La cosa migliore è non parlare di paura»

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