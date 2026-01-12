La Leotta resta male per l’assenza di Conte | pensavo che venisse ai microfoni per com’è finita la partita

Dopo l’espulsione e il rigore decisivo assegnato all’Inter, Antonio Conte, allenatore del Napoli, non si è presentato ai microfoni di Dazn nel post partita. La scelta ha sorpreso alcuni tifosi e osservatori, considerando le aspettative di confronto e spiegazioni in momenti così cruciali. La sua assenza ha suscitato diverse interpretazioni, evidenziando ancora una volta l’importanza del dialogo tra allenatori e media nei confronti delle sfide sportive.

Dopo l'espulsione arrivata per il rigore assegnato all'Inter, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte non si è presentato ai microfoni di Dazn nel post partita. Al suo posto il vice Cristian Stellini che ha spiegato così la sua assenza: «Altre volte dopo un espulsione ha deciso in passato di non venire, speriamo che non succeda ancora» «Grazie, Stellini. ci saluti Conte». Diletta Leotta lo congeda così e prosegue «Francamente, nonostante l'espulsione, pensavo che venisse davanti ai microfoni per come è andata e com'è finita la partita». Incredulità, disappunto e rammarico quindi per non aver potuto ascoltare da Conte il suo commento sul pareggio con l'Inter, ma soprattutto sulle decisioni arbitrali di Doveri.

