La Leotta resta male per l’assenza di Conte | pensavo che venisse ai microfoni per com’è finita la partita

Da ilnapolista.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’espulsione arrivata per il rigore assegnato all’Inter, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte non si è presentato ai microfoni di Dazn nel post partita. Al suo posto il vice Cristian Stellini che ha spiegato così la sua assenza: «Altre volte dopo un espulsione ha deciso in passato di non venire, speriamo che non succeda ancora» «Grazie, Stellini. ci saluti Conte». Diletta Leotta lo congeda così e prosegue «Francamente, nonostante l’espulsione, pensavo che venisse davanti ai microfoni per come è andata e com’è finita la partita».  Incredulità, disappunto e rammarico quindi per non aver potuto ascoltare da Conte il suo commento sul pareggio con l’Inter, ma soprattutto sulle decisioni arbitrali di Doveri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

