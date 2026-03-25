Roma | gattina violentata a Tor Tre Teste delegato metropolitano Ambiente annuncia esposto

Una gattina appartenente a una colonia felina di Tor Tre Teste è stata ritrovata in condizioni critiche in un giardino condominiale. La notizia ha portato all’annuncio di un esposto da parte del delegato metropolitano all’Ambiente, che ha informato di aver avviato le procedure legali necessarie. L’episodio ha suscitato sdegno tra i residenti della zona.

Una gattina, conosciuta con il nome di Rosi e appartenente a una colonia felina di Tor Tre Teste, è stata rinvenuta in condizioni critiche in un giardino condominiale. Secondo le informazioni raccolte dalle associazioni animaliste che hanno denunciato la situazione, la gattina sarebbe stata vittima di un atto di violenza. Il caso ha attirato l’attenzione del delegato all’Ambiente e alla tutela degli animali della Città metropolitana di Roma, Rocco Ferraro, il quale ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto in procura. Intervento delle autorità e assistenza veterinaria. Nel frattempo, Rosi sta ricevendo le cure necessarie da parte di medici veterinari e delle associazioni locali impegnate nella sua salvaguardia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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