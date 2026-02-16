Cade dalla moto viene investito da un tir e muore sulla Pontina Caccia al pirata | Chi ha visto parli

Si chiamava Alfredo Loreti e aveva 48 anni l'uomo che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì scorso sulla via Pontina. Caccia al pirata della strada che è scappato dopo averlo investito.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo ha rubato un'auto e ora le forze dell'ordine cercano il pirata tra le targhe dei veicoli sulla Strada Statale 16, tra Rocca Priora e Fiumesino.

Un uomo coinvolto in un incidente sul raccordo tra Perugia e Bettolle è stato ucciso dopo essere sceso dalla sua auto.

Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova: muore un centauroCIVITANOVA - Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova: un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull'asfalto proprio mentre sopraggiungevano due ... corriereadriatico.it

In moto si schianta in superstrada: cade e viene travolto da due autoPerde il controllo della moto, si schianta contro il guardrail e il suo corpo viene investito da due auto. Vittima del tragico incidente, avvenuto l’altra notte, è Gianluca Ausanio, 48enne originario ... ilrestodelcarlino.it

