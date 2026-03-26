Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato Il referendum e le conseguenze

Gasparri si è dimesso dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione arriva in seguito ai risultati del referendum, che hanno portato a ripercussioni politiche per la maggioranza di governo. Le dimissioni sono state annunciate ufficialmente, senza ulteriori commenti da parte dell’interessato. La situazione politica si complica con questa novità, che si aggiunge alle tensioni già presenti all’interno del panorama parlamentare.

Perdere non fa male solo per la sconfitta specifica. Le conseguenze possono essere anche pesanti. Ne sanno qualcosa dalle parti della maggioranza di sostegno al governo. Il referendum ha avuto conseguenze finora pesanti. Non è detto che siano finite. L’elenco delle dimissioni post referendum oggi arricchisce con quelle di Maurizio Gasparri da capogruppo di Forza Italia al Senato. Praticamente sfiduciato dal gruppo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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