Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato

Maurizio Gasparri si è dimesso dalla carica di capogruppo di Forza Italia nel Senato. La decisione è arrivata dopo che i senatori del suo partito avevano espresso sfiducia nei suoi confronti.

Maurizio Gasparri, sfiduciato dai senatori del suo partito, si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato. Per le 16:30 è stata convocata a Palazzo Madama una riunione dei senatori di FI. Questo l’ordine del giorno, firmato dallo stesso Gasparri: “Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo”. LEGGI ANCHE: I No in Forza Italia: berluscones tra accuse incrociate e resa dei conti Le firme raccolte (da Claudio Lotito) per far sì che Gasparri lasciare la carica sono in tutto 14, su un totale di 20 senatori azzurri. Tra esse anche quelle dei ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. Non ha invece firmato Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato Articoli correlati Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da... Forza Italia, Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al SenatoMaurizio Gasparri è a un passo dalle dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. Una raccolta di contenuti su Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Gasparri: Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo. Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza ItaliaEra in corso una raccolta firme per un rinnovamento interno al partito. Convocata una riunione dei senatori azzurri nel pomeriggio per eleggere il nuovo ... huffingtonpost.it Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it È tutto fantastico. Ora salta anche Gasparri È esploso il caos totale in Forza Italia, e ora i senatori vogliono sfiduciare il capogruppo Gasparri. Al suo posto in pole position Stefania Craxi (ciao core…). La mossa è di Marina Berlusconi dopo la sconfitta al r - facebook.com facebook Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza Italia x.com