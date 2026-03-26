Gasparri rassegna dimissioni da capogruppo FI al Senato raccolta firme di 14 senatori inviata a Tajani al suo posto Stefania Craxi

Maurizio Gasparri ha presentato le dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. Una raccolta di firme di 14 senatori è stata inviata al presidente del Parlamento, mentre Stefania Craxi è stata indicata come nuova capogruppo. Il passo è stato anche sostenuto dal pressing di Marina Berlusconi, che ha promosso un rinnovamento all’interno del partito.

Decisivo anche il pressing di Marina Berlusconi, che spinge per rinnovamento Maurizio Gasparri ha rassegnato le sue dimissioni da capogruppo di FI al Senato. Il ribaltone è avvenuto dopo una raccolta firme di 14 senatori del partito inviata al segretario Antonio Tajani, che ha visto tra i fir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gasparri rassegna dimissioni da capogruppo FI al Senato, raccolta firme di 14 senatori inviata a Tajani, al suo posto Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Caos in Forza Italia, i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri. Al suo posto Stefania Craxi Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Contenuti utili per approfondire Stefania Craxi Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo. Gasparri si dimette. Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia in SenatoMaurizio Gasparri si appresta a lasciare la guida del gruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto dovrebbe subentrare Stefania Craxi. La svolta è arrivata in mattinata, quando come riportato da Rep ... ilriformista.it Gasparri verso le dimissioni, Stefania Craxi possibile nuovo capogruppo Fi a Palazzo Madama. La lettera di 14 senatori azzurriIl primo passo del redde rationem all'interno del partito dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia. Una mossa innescata dalla delusione che aleggia ad Arcore - con la ... ilmessaggero.it Terremoto anche nel partito di Tajani. Firmano Zangrillo e Casellati. Fronda attesa pure alla Camera. La spinta di Marina e Pier Silvio Berlusconi al «rinnovamento». Stefania Craxi in pole come nuovo capogruppo - facebook.com facebook Gasparri si dimette da capogruppo di FI. Al suo posto dovrebbe andare Stefania Craxi. Ronzulli: "In Forza Italia c'è una riflessione in atto" x.com