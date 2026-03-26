Forza Italia | Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al Senato Per la successione i

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, si è svolta una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato, durante la quale è stata annunciata la volontà di Maurizio Gasparri di dimettersi dalla carica di capogruppo. All'ordine del giorno c'era anche la scelta del suo eventuale sostituto. La riunione ha coinvolto i membri del gruppo politico per discutere le prossime decisioni.

AGI - Questo pomeriggio, alle 16.30, è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l' individuazione del nuovo. Lo si apprende da fonti qualificate di FI. Per il successore di Maurizio Gasparri alla guida del gruppo di FI al Senato e' in pole position il nome di Stefania Craxi. Nel partito azzurro si fa intenso il dibattito interno dopo la sconfitta del SI' al referendum sulla Giustizia che prevedeva la separazione delle carriere dei magistrati. Una riforma costituzionale bocciata alle urne ma voluta fortemente da Forza Italia anche nel solco di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al Senato. Per la successione i... Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al Senato Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Contenuti utili per approfondire Forza Italia Temi più discussi: Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Maurizio Gasparri a Sondrio: Fondamentale il sì al referendum. Poi il ricordo di Umberto Bossi; Forza Italia lancia la sfida a Lecco, Gasparri: Noi trasparenti. Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza ItaliaEra in corso una raccolta firme per un rinnovamento interno al partito. Convocata una riunione dei senatori azzurri nel pomeriggio per eleggere il nuovo ... huffingtonpost.it Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al SenatoAGI - Questo pomeriggio, alle 16.30, è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l'individua ... msn.com Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato Questa mattina, una lettera firmata da 14 su 20 senatori del partito è arrivata sul tavolo del ministro degli Esteri, nonché segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. Richiesta: le dimissioni del - facebook.com facebook Marina Berlusconi apre la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori Gasparri e gli uomini di Tajani - la Repubblica x.com