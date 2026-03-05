DDL Gasparri il Senato approva | criticare Israele è antisemitismo

Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge di Gasparri che disciplina le critiche a Israele, definendo alcune di esse come antisemitismo. La legge introduce nuove norme e sanzioni in relazione a comportamenti considerati offensivi o discriminatori nei confronti dello stato israeliano. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri, senza ulteriori commenti ufficiali.

A Palazzo Madama passa il disegno di legge con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Dovrà essere approvato dalla Camera Roma, 5 mar – Ufficiale, nella giornata di ieri il DDL contro l’antisemitismo è stato approvato dal Senato. La proposta di legge promossa dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è passata con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. “Sono molto contento di aver contribuito, anche modificando articoli, lavorando sulle singole proposte, al varo della nuova legge sull’antisemitismo. Ho preferito la via del confronto costruttivo a quello dell’arroccamento fazioso di alcuni settori della sinistra“, ha commentato Maurizio Gasparri, considerato l’ideatore di questa riforma, che però vede come primo firmatario il leghista Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

