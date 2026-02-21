Catanzaro | Sfiduciato il sindaco? 15 firme a fuoco il centrodestra

A Catanzaro, il centrodestra ha presentato 15 firme per sfiduciare il sindaco Nicola Fiorita, ma non sono bastate. La richiesta è arrivata dopo settimane di tensioni tra le forze politiche locali, che hanno diviso le opposizioni. La manovra è fallita per pochi voti, lasciando il primo cittadino al suo posto. La situazione resta incerta, mentre gli alleati di governo si interrogano sulle prossime mosse da adottare. La città aspetta sviluppi concreti.

Catanzaro, la Tempesta in un Bicchiere di Caffè: Il Centrodestra al Bivio. La situazione politica a Catanzaro si è stabilizzata, almeno per il momento, con il mancato raggiungimento delle firme necessarie per avviare una mozione di sfiducia contro il sindaco Nicola Fiorita. Questo esito, tuttavia, non risolve le tensioni all'interno del centrodestra, che ora si trova ad affrontare una potenziale fase di conflitti interni e di ridefinizione delle strategie in vista delle prossime sfide elettorali. La vicenda ha messo in luce divisioni e aspirazioni divergenti tra i partiti della coalizione, aprendo uno scenario di incertezza per il futuro politico della città.