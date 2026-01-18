Duván Zapata lascia il ritiro del Torino poche ore prima della partita contro la Roma a causa di questioni familiari. La sua assenza rappresenta un'assenza importante per la squadra, che dovrà adattarsi senza il colombiano in questa sfida. La situazione è ancora in fase di valutazione, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su. Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro» Parma, Cuesta dopo il pareggio col Genoa: «Abbiamo provato a vincere, i ragazzi si sono spremuti al massimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, Zapata lascia il ritiro granata a poche ore dalla sfida contro la Roma: problemi familiari per il colombiano

Torino, Baroni in conferenza: «Sono fiducioso per Ismajli e Simeone. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Contro la Roma…»

Nella conferenza stampa a Torino, l’allenatore Baroni ha espresso fiducia per le condizioni di Ismajli e Simeone, sottolineando l’importanza del loro contributo. Ha anche rassicurato sui rischi legati a Zapata, affermando che non rappresenterà un problema per il Torino. La discussione ha toccato anche la prossima sfida contro la Roma, evidenziando la preparazione della squadra in vista di questa importante partita.

Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News

Nel Monday Night della 14ª giornata di Serie A 2025-2026, il Torino conquista un importante successo contro il Milan, grazie a un raddoppio immediato siglato da Zapata. La partita si accende subito, con i granata che mettono in chiaro le loro intenzioni e rafforzano la loro posizione in classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Torino: Baroni, vogliamo invertire la rotta in casa. Il tecnico granata, 'Zapata Non sarà mai un problema. Al mercato non penso' #ANSA - facebook.com facebook

Torino: Baroni, vogliamo invertire la rotta in casa. Il tecnico granata, 'Zapata Non sarà mai un problema. Al mercato non penso' #ANSA x.com