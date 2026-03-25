Il caso della ministra Daniela Santanchè? Si risolve prima di lunedì Se la premier ti chiede di dimetterti devi farlo Le parole di Antonio Tajani

Antonio Tajani ha affermato che la situazione della ministra Daniela Santanchè si risolverà entro lunedì. Ha anche dichiarato che, qualora la premier abbia richiesto le sue dimissioni, queste devono essere presentate. Le sue parole sono state riportate in un contesto in cui si discute di una crisi politica e di decisioni che devono essere prese rapidamente.

“Il caso che riguarda la ministra Daniela Santanchè si risolve prima di lunedì. Se la presidente del Consiglio ti ha chiesto di dimetterti, devi farlo.”. La pressione nei confronti del ministro del Turismo di Fratelli d’Italia arriva anche dal vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani. Uscendo dalla Camera per dirigersi alla sede del partito di San Lorenzo in Lucina per una riunione con i dirigenti azzurri, Tajani parlando col Fatto sostiene la richiesta di dimissioni della premier Giorgia Meloni e chiede alla ministra di Fratelli d’Italia di lasciare. Prima di lunedì quando è stata calendarizzata la mozione di sfiducia in aula e c’è il rischio dello showdown alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il caso della ministra Daniela Santanchè? Si risolve prima di lunedì. Se la premier ti chiede di dimetterti, devi farlo”. Le parole di Antonio Tajani Articoli correlati Leggi anche: ?Tajani: «Dimissioni Santanchè? Se te lo chiede la premier devi farlo. Si risolve prima di lunedì» Leggi anche: Santanchè, ore decisive. Pressing per le dimissioni. ?Tajani: «Se te lo chiede la premier devi farlo» Contenuti e approfondimenti su Daniela Santanchè Temi più discussi: Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; Daniela Santanchè: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo; Daniela Santanchè, dalla truffa Covid al falso in bilancio su Visibilia: tutte le inchieste aperte; Daniela Santanchè non si dimette e resiste, per ora: due possibili soluzioni alla crisi con Giorgia Meloni. Santanché lascia il ministero: nessun commento. Il precedente del caso MancusoDaniela Santanchè ha lasciato alle 15.05 il ministero del Turismo, dove da stamattina è al lavoro tra riunioni e appuntamenti programmati nonostante la richiesta delle sue dimissioni da parte della pr ... msn.com Caso Santanchè, mozione di sfiducia di tutte le opposizioni. Nordio in Aula: Dimissioni? No, ho la fiducia di MeloniLe opposizioni hanno annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè ... ilfattoquotidiano.it Daniela Santanchè è barricata da questa mattina negli uffici del ministero, non vuole dimettersi. Ira Meloni, La Russa pontiere cerca di convincerla a fare un passo indietro. E lunedì alla Camera arriva la mozione di sfiducia - https://shorturl.at/Dil0T - facebook.com facebook Calendarizzata per lunedì 30 marzo in aula alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioni alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Lo ha deciso la capogruppo di @Montecitorio. Nel pomeriggio è prevista la discussione generale della mozione, il v x.com