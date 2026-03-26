Gasolio di nuovo alle stelle anche nella Bergamasca | Vano il taglio delle accise

Nella provincia di Bergamo, i prezzi del gasolio sono nuovamente saliti superando i 2 euro al litro, nonostante il tentativo di ridurre le accise. Il rialzo dei costi riguarda le stazioni di servizio della zona, con le scorte di carburante ancora vicine ai livelli di saturazione. La situazione si ripresenta dopo un periodo di stabilità, confermando la tendenza al rialzo dei prezzi nel settore.

CARBURANTI. Il prezzo medio in provincia è tornato a superare i 2 euro al litro. «E scorte a rischio» Il taglio è diventato un «taglietto», e ormai quasi non si vede più. La decurtazione delle accise sui carburanti (-25 centesimi al litro per benzina e gasolio, fino al 7 aprile) ha già perso slancio, soprattutto per quanto riguarda il diesel. Secondo gli open data del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella mattinata del 25 marzo il prezzo medio in Bergamasca si aggirava a 1,723 eurolitro per la «verde» e a 2,015 eurolitro per il gasolio. La sensazione è che la risalita non si fermi. «La riduzione delle accise è già stata... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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