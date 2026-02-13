Il giudice Stefano Vitelli si interroga ancora sulla presenza del sangue nella villetta di Garlasco, ritenendo che nemmeno i carabinieri si siano sporcati le mani durante le indagini. La sua perplessità riguarda l’autenticità delle tracce di sangue e il modo in cui sono state trovate sul luogo del delitto. Vitelli ha espresso queste riserve durante un'udienza in tribunale, sottolineando che ci sono ancora molte domande senza risposta sulla scena del crimine.

Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado per il delitto di Garlasco, continua ad avere dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. Soprattutto sulla tanto discussa ipotesi del sangue calpestato o meno dal fidanzato di Chiara Poggi al ritrovamento della ragazza in casa. E nel corso di una lunga intervista a Giallo il giudice ha ripercorso i passaggi che lo hanno portato, 17 anni fa, ad assolvere Stasi. Tra questi i tanti dettagli del ritrovamento e delle ore successive, in cui “nemmeno i carabinieri intervenuti per i rilievi si sporcarono”. Una storia che è destinata a fare giurisprudenza e che Vitelli ha riportato nel suo “Il ragionevole dubbio di Garlasco – Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, testo in cui non solo descrive la storia giudiziaria del caso, ma propone anche una riflessione più ampia sull’aspetto emotivo del lavoro di giudice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"

Approfondimenti su garlasco dubbi

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con nuove ombre e dubbi.

Garlasco: il Giudice Vitelli e il Ragionevole Dubbio

Ultime notizie su garlasco dubbi

Argomenti discussi: Libri, dal caso Garlasco ad Amendola: le novità; Garlasco, il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia; Quarto Grado, i misteri di Daniela Ruggi e il caso Garlasco: dubbi sul ritrovamento del corpo e nuove analisi sui pc di Chiara Poggi e...; Garlasco in TV, nuove indagini sullo scontrino di Sempio: è giallo per l'incongruenza dell'orario, poi la rettifica.

Quarto Grado: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio PaganelliNuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda questa sera su Retequattro. La puntata si concentrerà su alcuni dei casi di cronaca più co ... megamodo.com

Garlasco, nuova pista investigativa sulla scarpa rinvenuta dietro casa PoggiGarlasco, il mistero della scarpa scomparsa e le ombre sulle indaginiA 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, continuano ad affiorare elem ... assodigitale.it

#Garlasco e i dubbi sugli orari di Sempio a Vigevano la mattina del delitto #Mattino5 x.com

Mattino 5. . #Garlasco e i dubbi sugli orari di Sempio a Vigevano la mattina del delitto #Mattino5 - facebook.com facebook