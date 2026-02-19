Dal pc di Chiara Poggi nessuna copia non autorizzata | il consulente dei Poggi replica alla youtuber Bugalalla
Paolo Reale, consulente informatico della famiglia Poggi, risponde alle accuse di Bugalalla sulla presunta presenza di copie non autorizzate dal computer di Chiara Poggi. Reale chiarisce che non ci sono stati accessi illegali o download sospetti e che tutte le operazioni rispettano le norme. La sua analisi si basa su verifiche tecniche condotte sui dispositivi, che dimostrano l’assenza di attività illecite. La questione resta aperta, mentre i dettagli tecnici vengono ancora approfonditi.
Paolo Reale, consulente informatico della famiglia Poggi, replica su Fanpage.it alla youtuber Bugalalla: "Tutto è avvenuto come prevede la legge".
