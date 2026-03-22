PAVIA – Nuovo scenario nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto compiuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Una finestra temporale diversa e più ampia, una violenta colluttazione sono menzionate nella consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura, secondo alcune indiscrezioni: l’atto fornirebbe anche nuovi elementi sull’orario, come anticipato stasera, 22 marzo 2026, dal Tg1. La perizia avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza che, se confermata, ricostruisce il Tg1, potrebbe spostare in avanti l’ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l’omicidio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: uccisa almeno mezz’ora dopo colazione. La nuova ipotesi

Articoli correlati

“Chiara Poggi uccisa mezz’ora dopo la colazione”. La nuova indiscrezione sul caso di GarlascoProseguono le indiscrezioni sul caso di Garlasco e, sempre dal Tg1, è emerso in esclusiva un nuovo dato che potrebbe cambiare tutto e portare a una...

Garlasco, Chiara Poggi uccisa la notte? La nuova ipotesi svelata dalla genetista Marina Baldi e cosa non tornaChiara Poggi potrebbe essere stata uccisa durante la notte: la nuova ipotesi sul delitto di Garlasco arriva dalla genetista Marina Baldi.

Garlasco: Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, cosa succede adesso dopo la nuova perizia

Altri aggiornamenti su Omicidio Chiara Poggi

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, Lovati insiste sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi: Nei video riconobbe politici e massoni; Osservatorio Garlasco, ep.4: 'Eppure chiedilo agli uccelli' - Vale Tutto; Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati).

«Chiara Poggi lottò a lungo con il suo assassino». Garlasco, dalla consulenza Cattaneo nuovi dubbi sulla dinamicaNuovi sviluppi nel caso Garlasco riaccendono l’attenzione sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Secondo ... ilmessaggero.it

Delitto di Garlasco nuova perizia rivela la disperata lotta di Chiara Poggi con l’assassinoNuova consulenza sul delitto di Garlasco, emergono dettagli sulla colluttazione Chi: la vittima è Chiara Poggi, 26 anni, e al centro delle nuove anali ... assodigitale.it

Non un attacco improvviso, ma una violenza durata più a lungo. È questo il punto che oggi rimette in discussione la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi facebook