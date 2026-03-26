Dal 27 al 29 marzo, il quartiere fieristico di Montichiari accoglie la prima edizione di Gardensia, una mostra mercato dedicata a chi si interessa di giardinaggio, professionisti del settore e appassionati di vita all’aperto. L’evento dura tre giorni e si concentra sull’esposizione di piante, attrezzature e prodotti per il giardinaggio.

Dal 27 al 29 marzo il quartiere fieristico di Montichiari ospita la prima edizione di Gardensia, la nuova mostra mercato pensata per appassionati di giardinaggio, professionisti del settore e amanti dell’outdoor living. Promossa dal Centro Fiera Montichiari, la manifestazione si presenta come un evento immersivo capace di coniugare natura, design e cultura del vivere all’aria aperta. Per tre giorni, padiglioni e spazi espositivi si trasformano in un punto di incontro tra vivaisti, progettisti, architetti del paesaggio e pubblico, offrendo una panoramica completa su soluzioni e tendenze per la cura e la valorizzazione degli spazi esterni.... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Gardensia debutta a Montichiari: tre giorni dedicati al verde e alla vita all’aria aperta

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