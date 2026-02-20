Gardaland Resort | al via campagna selezione personale per 1000 stagionali
Gardaland Resort ha avviato una campagna di assunzioni per 1000 posti stagionali a causa dell’imminente apertura della stagione, prevista per il 28 marzo. La società cerca personale per le diverse strutture, tra cui il parco divertimenti, il Legoland Water Park, lo Sea Life Aquarium e i tre hotel del resort. La selezione riguarda figure di diverse professionalità, da addetti alle attrazioni a personale di servizio. Le candidature si possono inviare online, mentre il processo di selezione si svolgerà nelle prossime settimane. La società punta a rafforzare il team prima dell’apertura.
Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i 'super food' dimenticati. Ecco il segreto della longevità Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i 'super food' dimenticati. Ecco il segreto della longevità Roma, Panfili (Anci): "Progetto P.i.c.c.o.l.i ha avuto impatto numerico molto ampio"
Argomenti discussi: Cavallucci marini innamorati, le acrobazie in acqua al Gardaland Sea Life VIDEO.
