Oltre mille lavoratori attesi per la nuova stagione | Gardaland avvia le selezioni per il 2026

Gardaland ha annunciato l’avvio delle selezioni per la stagione 2026, prevista per il 28 marzo. L’azienda prevede di impiegare oltre mille lavoratori e punta a coinvolgere molti dipendenti già impiegati negli anni passati, che hanno deciso di tornare. La campagna di reclutamento si concentra sulla ricerca di personale per le attrazioni e i servizi di ristorazione, con l’obiettivo di garantire un’accoglienza efficace ai visitatori. Le candidature sono già aperte e si cercano nuovi collaboratori.

Maxi piano assunzioni in vista della prossima apertura del 28 marzo: quali sono le posizioni ricercate e come candidarsi In vista dell'apertura della stagione 2026, fissata per il 28 marzo, Gardaland Resort ha avviato la nuova campagna di selezioni con un dato che l'azienda considera particolarmente significativo: una buona percentuale di rientro da parte dei collaboratori impiegati nelle stagioni precedenti. Un segnale che, secondo la direzione, conferma l'efficacia di un modello organizzativo orientato alla valorizzazione delle competenze, alla formazione e al benessere delle persone. Il piano di assunzioni prevede un primo inserimento di circa 500 lavoratori stagionali a partire da marzo, seguito da un secondo step alla fine di giugno, in concomitanza con l'avvio della stagione estiva, per ulteriori 500 unità.