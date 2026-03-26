Gara clandestina richieste di patteggiamento e abbreviato

In un procedimento giudiziario legato a una gara clandestina, sono state presentate due istanze di patteggiamento con pene inferiori a un anno di reclusione e una richiesta di rinvio a giudizio per un processo ordinario. Le richieste sono state avanzate dagli imputati coinvolti nella vicenda, che si trovano ora di fronte alle decisioni del tribunale.

Due richieste di patteggiamento a meno di 1 anno di reclusione e una richiesta di processo abbreviato per la gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla corsa illegale nella zona industriale di Biassono. I tre imputati sono stati chiamati ieri mattina all’udienza preliminare davanti alla giudice Angela Colella, mentre per altri due non ancora diciottenni all’epoca del fatto procede la Procura per i minorenni di Milano. Secondo la ricostruzione, in tre avevano atteso il segnale di start per cimentarsi nel cosiddetto “sparo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gara clandestina, richieste di patteggiamento e abbreviato Articoli correlati Cristian Donzello morì nella gara clandestina di moto a Biassono: chiesti due patteggiamenti e un rito abbreviatoBiassono (Monza Brianza), 25 marzo 2026 - Due patteggiamenti a meno di un anno di reclusione e un processo abbreviato per la gara clandestina di moto... Catania, scoperta corsa clandestina di cavalli: le immagini della "gara"La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tra cui due minori, tutte della provincia di Messina, per l’organizzazione di una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gara clandestina Temi più discussi: Gara clandestina, richieste di patteggiamento e abbreviato; Corse clandestine, la Cassazione frena sulla tenuità del fatto in base a criteri non previsti; Strada come pista, i carabinieri fermano una gara clandestina: denunciato un 22enne; Cristian Donzello morì nella gara clandestina di moto a Biassono: chiesti due patteggiamenti e un rito abbreviato. Gara clandestina, richieste di patteggiamento e abbreviatoDue richieste di patteggiamento a meno di 1 anno di reclusione e una richiesta di processo abbreviato per la ... msn.com Cairo, tragedia in una gara clandestina. Vogliamo essere risarcitiCairo – Si sono rivolti ad un avvocato che ha attivato le pratiche per chiedere un risarcimento. In denaro. Che non servirà mai a cancellare o allontanare la tragedia impressa indelebile per la morte ... ilsecoloxix.it Caccia agli altri centauri sorpresi in un vicolo del quartiere collinare. Forse una gara clandestina - facebook.com facebook