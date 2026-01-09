Catania scoperta corsa clandestina di cavalli | le immagini della gara

La Polizia di Catania ha individuato e denunciato quindici persone, tra cui due minori, coinvolte in un’organizzazione clandestina di corse di cavalli a Campo Rotondo Etneo. L’indagine ha portato alla scoperta di attività illegali e di maltrattamenti sugli animali, evidenziando un fenomeno che interessa la provincia di Messina e il territorio etneo.

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tra cui due minori, tutte della provincia di Messina, per l'organizzazione di una corsa clandestina di cavalli e per maltrattamento di animali a Campo Rotondo Etneo. La gara si è svolta domenica mattina su una strada aperta al traffico, con due calessi affiancati e scortati da scooter e auto a tutta velocità. Per evitare di essere scoperti, gli organizzatori avevano scelto una zona isolata, ma la polizia ha monitorato l'evento dall'alto con l'uso di droni. Le immagini hanno consentito di documentare l'intera corsa e identificare partecipanti e spettatori.

