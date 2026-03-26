La cosmetica italiana continua a registrare un incremento negli scambi commerciali internazionali, con un aumento dell’export del 70% negli ultimi sei anni. Cosmoprof, manifestazione di rilievo nel settore, si svolge a Bologna e attira operatori da tutto il mondo. La crescita del settore conferma l’importanza del comparto nel panorama del made in Italy, con un ruolo di primo piano nelle esportazioni globali.

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - La cosmetica italiana si conferma uno dei pilastri del made in Italy sui mercati internazionali, con numeri in forte crescita e un ruolo sempre più strategico nell'export. È quanto sottolineato da Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, in occasione dell'apertura di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. L'Italia è oggi il quinto esportatore globale di cosmetici, con una quota di mercato pari al 6,2%. Tra il 2019 e il 2025 l'export del settore è cresciuto del 70%, raggiungendo gli 8,8 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo superiore ai 5 miliardi. ICE affianca attivamente le imprese lungo tutta la filiera – dai brand ai macchinari fino ai servizi professionali – sostenendone l'internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni

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