Export orafo | Arezzo si conferma leader in Italia nei primi nove mesi del 2025
Arezzo si conferma il principale centro di export orafo in Italia nei primi nove mesi del 2025. Nonostante una diminuzione del 31,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la provincia mantiene il suo ruolo di leadership nel settore. Questi dati evidenziano la resilienza e la rilevanza dell’industria orafa di Arezzo nel contesto nazionale.
Nonostante un decremento del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, la provincia di Arezzo si conferma la leader nazionale per quanto riguarda l'export orafo. È quanto emerge dalla la 2ª edizione dell’indagine sul settore orafo-argentiero-gioielliero in Italia, condotta dall'Area Studi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Toscana, l’export accelera: +22% nei primi nove mesi del 2025. Stati Uniti mercato chiave
Leggi anche: L’export cresce nei primi nove mesi del 2025, trainano gli scambi dei territori con mercati strategici
Arezzo si conferma prima per export orafo; Settore orafo-argentiero-gioielliero italiano: ricavi in accelerazione. Arezzo resta leader dell’export, ma pesa l’effetto Turchia; Toscana leader nell'export di oro e preziosi; Torino al quinto posto nella classifica nazionale dell’export orafo.
Arezzo prima in Italia per export orafo nel 2025 - Arezzo, 15 gennaio 2026 – Arezzo si conferma al primo posto nella classifica nazionale dell' export orafo nei primi nove mesi del 2025 con esportazioni per 3. msn.com
Il distretto orafo di Arezzo vola: primo in Italia per export nel 2025 - Secondo i dati di Mediobanca lo scorso anno le esportazioni orafe aretine sono arrivate a 3,6 miliardi di euro, rappresentando il 37,2% del totale nazionale ... intoscana.it
Export orafo: balzo in avanti della provincia. Terza per volumi in Italia e scavalca Milano - L'export orafo della provincia di Alessandria riguadagna il terzo posto con 1. radiogold.it
Mediobanca: “Alessandria al terzo posto per export settore orafo nel 2025” L’Area Studi Mediobanca pubblica la seconda edizione dell’indagine sul settore orafo-argentiero-gioielliero in Italia. Lo studio analizza i dati finanziari dei 101 maggiori player con un g facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.