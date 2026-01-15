Barberino Tavarnelle nella rete dei Comuni del tartufo è terra di bianco

Barberino Tavarnelle, nel cuore della rete dei Comuni del tartufo, si distingue come terra di bianco. Questa riconoscimento sottolinea l'importanza delle tradizioni locali e della produzione di qualità, confermando il ruolo centrale del territorio nel panorama gastronomico e culturale della regione. Un risultato che rafforza il legame tra natura, storia e eccellenza enogastronomica.

Barberino Tavarnelle conquista un nuovo riconoscimento che rafforza il legame tra territorio, tradizione e produzioni d'eccellenza. Il Comune è stato inserito per la prima volta nella rete dei comuni toscani tartufigeni, entrando ufficialmente nel sistema delle "Colline Sanminiatesi", l'area vocata alla produzione del pregiato tartufo bianco individuata dalla Regione Toscana. Il riconoscimento rientra nel quadro della Legge regionale n. 50 del 1995, che definisce le aree di raccolta del tartufo con l'obiettivo di tutelarne la produzione e garantire ai consumatori la tracciabilità e la provenienza del prodotto.

