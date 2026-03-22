Epatite A a Benevento ordinanza urgente | stop ai frutti di mare crudi

Cinque casi registrati dall’ASL: il sindaco Clemente Mastella invita alla prudenza e chiede ai colleghi primi cittadini misure analoghe per contenere il rischio contagio.. Benevento, 20 marzo 2026 – “Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per annullare il rischio di contagio da virus Epatite A. Quale presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl invito e sollecito i miei colleghi Sindaci a produrre analogo atto amministrativo. Nessun allarmismo, ma è bene adottare le misure necessarie a salvaguardia di tutti”, li scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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