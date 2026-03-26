Gabbia spegne le voci | Leao e Pulisic? Qui siamo tutti dalla stessa parte Uscite fuori cose non vere

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha affrontato vari temi legati alla squadra. Tra i temi discussi ci sono le voci su Leao e Pulisic, alle quali ha risposto dicendo che tutti i membri della squadra sono dalla stessa parte e che alcune notizie circolate non corrispondono alla realtà.

Dopo la sconfitta contro la Lazio ha fatto tanto discutere l'uscita dal campo di Leao che si è lamentato con Pulisic reo di non averlo servito in un paio di occasioni. Si è creato un 'caso' sgonfiato il giorno dopo la partita e anche da Fofana con la sua esultanza in Milan-Torino. Anche il difensore Matteo Gabbia ne ha parlato nella sua intervista a Sky Sport (qui tutte le parole). Ecco l'estratto con parole molto importanti e significative. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta>>> "In realtà non è successo niente di grave tra Leao e Pulisic. Sono due ragazzi che cercano sempre di dare il massimo per la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia spegne le voci: “Leao e Pulisic? Qui siamo tutti dalla stessa parte. Uscite fuori cose non vere” Articoli correlati Leggi anche: Gabbia: “Leao e Pulisic? Uscite cose che non rispecchiano la realtà”. Infortunio, Scudetto e Allegri Milan: Pulisic spegne le voci di mercatoMilan: Christian Pulisic ha scelto il ritiro della nazionale statunitense per fare chiarezza sul suo presente rossonero.