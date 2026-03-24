Milan | Pulisic spegne le voci di mercato

Christian Pulisic ha deciso di non partecipare alle prossime partite della nazionale statunitense, preferendo concentrarsi sul suo ruolo nel Milan. La scelta è stata comunicata in modo ufficiale e non ci sono state dichiarazioni pubbliche che indicano altre motivazioni. La decisione riguarda esclusivamente aspetti legati alla gestione del proprio impegno con la squadra milanese.

Milan: Christian Pulisic ha scelto il ritiro della nazionale statunitense per fare chiarezza sul suo presente rossonero. In un’intervista rilasciata a Men’s Journal dal campo di allenamento degli USA, l’esterno americano ha affrontato con serenità le critiche per il suo rendimento altalenante in questo 2026 e ha chiuso le porte a qualsiasi discorso sul futuro. Pulisic ha ammesso la difficoltà di gestire l’opinione pubblica milanista: «Ho sempre la sensazione che puoi giocare molto male, ma se segni un paio di gol la gente ti osanna. E anche l’opposto può essere vero. Devi solo andare avanti ». L’americano ha ricordato il suo primo contributo offensivo dell’anno solare – l’assist decisivo per il gol del vantaggio contro il Torino sabato scorso – dopo un lungo digiuno (ultimo gol personale risalente al 28 dicembre contro il Verona). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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