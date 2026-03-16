Durante la partita tra Milan e Lazio, Leao si è mostrato insofferente per il cambio di Allegri, anche se in realtà l’uscita prevista era di Pulisic. La sconfitta del Milan, attribuita alla mancanza di Rabiot squalificato, ha di fatto consegnato lo scudetto all’Inter. La squadra rossonera ha evidenziato le difficoltà senza il centrocampista francese.

Il Milan di Allegri ha perso con la Lazio consegnando di fatto lo scudetto all’Inter. I rossoneri hanno confermato che senza Rabiot (squalificato) non vanno da nessuna parte. Quello che ha fatto e farà ancora molto discutere è stata la decisione di Allegri di togliere Leao (che si arrabbia) a mezz’ora dal termine, il seguito della partita gli ha dato torto. Rafael Leao non ha nascosto il proprio nervosismo dopo la decisione di Massimiliano Allegri di sostituirlo. L’attaccante portoghese ha lasciato il campo contrariato, con un malumore figlio però non soltanto dalla sostituzione: già nel corso della gara Leao aveva mostrato infatti segni di frustrazione, soprattutto per alcuni palloni che non gli erano arrivati nei momenti giusti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao insofferente per il cambio di Allegri, ma in realtà doveva uscire Pulisic

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Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana.