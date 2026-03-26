Il rappresentante della Fp Cgil ha dichiarato che il personale dell’Agenzia regionale di protezione civile è diminuito del 42%, con le assunzioni ancora bloccate. Questa riduzione mette a rischio la gestione del Piano antincendio boschivo 2026 e potrebbe compromettere l’efficacia della risposta in caso di calamità naturali. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità operativa dell’ente in emergenze.

Continua a far discutere il problema che interessa la protezione civile regionale dopo l'allarme lanciato a febbraio da Abruzzo Insieme. Il segretario generale della Funzione pubblica della Cgil denuncia la possibile difficoltà di gestione del Piano antincendio boschivo e di altre calamità. Chiesta un'audizione in commissione Vigilanza per affrontare il tema e trovare una soluzione A sollevare il problema erano stati a febbraio i consiglieri regionali di Abruzzo insieme Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna parlando di una carenza del 40%. La Fp Cgil riferisce che in realtà la percentuale è anche più alta dato che, spiega Fusari, “il... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Fusari (Fp Cgil) sulla protezione civile: "Personale sotto del 42% e assunzioni bloccate. A rischio la sicurezza"

Articoli correlati

Leggi anche: Abruzzo Insieme lancia l'allarme sulla protezione civile: "Personale sotto del 40% e nessuna catena di comando"

L'allarme della Cgil sulla sanità romagnola: "Carenza di personale e sicurezza a rischio. Reparti allo stremo"Duro affondo del sindacato: "La tenuta del sistema non è più scontata: basta chiedere sacrifici, servono assunzioni subito" “La sanità romagnola è...

Una raccolta di contenuti su Fusari Fp Cgil sulla protezione civile...

Temi più discussi: Fp Cgil Abruzzo Molise -L’ Agenzia di Protezione Civile senza personale; AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE SENZA PERSONALE; Sala Operativa Regionale e il Centro Funzionale d'Abruzzo Archivi - La Notizia %.

Sanità, buco da 369 milioni. Fp Cgil Foggia alza la voce: Non si risana sulla pelle di lavoratori e cittadiniL'affondo del segretario generale Fp Cgil Foggia, Angelo Ricucci: Bloccare il turnover nelle società in-house significa condannare gli operatori a carichi di lavoro insostenibili e privare i cittadin ... foggiatoday.it

Emergenza-urgenza. Fp Cgil Lombardia: Basta silenzi della Regione sul futuro del personaleIl sindacato contro il possibile trasferimento degli autisti soccorritori delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) dall’Areu alle Asst. Monguzzi; L’emergenza-urgenza lombarda è un’eccellenza ... quotidianosanita.it

Renault Master Croce Verde Perosa Argentina Foto di Luigi Fusari #Ambulanza #Ambulance #Ambulancia #rettungwagen #CroceVerde #PerosaArgentina #CroceVerdePerosaArgentina #Torino #Piemonte #ANPAS #PubblicheAssistenzeDelPiemonte #Ren - facebook.com facebook