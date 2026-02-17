Abruzzo Insieme lancia l' allarme sulla protezione civile | Personale sotto del 40% e nessuna catena di comando
Abruzzo Insieme denuncia una grave carenza di personale nella protezione civile, con oltre il 40% di posti vacanti, causata dalla mancanza di figure di riferimento e di una catena di comando efficace. La mancanza di un responsabile di ufficio e di un dirigente per il settore Emergenze mette a rischio la gestione delle situazioni di emergenza, soprattutto in un territorio soggetto a eventi calamitosi come terremoti e alluvioni. Un esempio concreto è il mancato coordinamento durante recenti esercitazioni di protezione civile, che ha evidenziato le lacune nel sistema.
Timori sulla capacità di intervento in caso di calamità. Ad esprimerli sono i consiglieri regionali Cavallari e Menna denunciando anche che a mancare sarebbero due dirigenti del servizio Emergenza e che il Piano 2026 non avrebbe coperture per farle le assunzioni. "La giunta Marsilio si assuma le sue responsabilità e dia risposte a un territorio che le calamità le conosce bene" Una carenza di personale del 40%, il servizio Emergenze senza dirigente e responsabile di ufficio, di conseguenza, una catena di comando che non c’è e che potrebbe avere gravi conseguenze in caso di calamità. Grave la situazione che vivrebbe la protezione civile regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
