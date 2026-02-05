Furto in via Giorgio Arcoleo ladro s' intrufola in un nido per rubare radioline e soldi

Nella notte, un ladro si è intrufolato nel nido Titti School 2 in via Giorgio Arcoleo. Ha rubato radioline e qualche soldo, approfittando della momentanea assenza dei responsabili. È il secondo colpo in pochi giorni dopo quello al Girasole, e i genitori sono preoccupati. Le forze dell’ordine indagano per trovare l’autore.

Dopo la serie di colpi al Girasole, un altro asilo è finito nel mirino dei ladri. Un furto è stato registrato la scorsa notte al nido Titti school 2, struttura privata convenzionata con il Comune che si trova in via Giorgio Arcoleo, nella zona di corso Calatafimi. Sull'episodio indagano i carabinieri.

