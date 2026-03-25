Dopo mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato una banda responsabile di un furto da 56 mila euro avvenuto a Stresa. Gli investigatori hanno individuato i responsabili tra Italia e altri paesi, ricostruendo le fasi dell’operazione, che prevedeva un pedinamento accurato della vittima prima di mettere in atto il colpo.

Un furto studiato nei dettagli, messo a segno dopo aver pedinato la vittima per ore. Ma anche un’indagine lunga e complessa che ha portato all’arresto dei responsabili, rintracciati tra Italia ed estero. I fatti risalgono al giugno 2025, quando un imprenditore del settore orafo era stato preso di mira durante alcuni spostamenti tra Arona e Stresa. I tre lo avevano seguito nei suoi spostamenti fino a entrare in azione a Stresa, nei pressi dell’imbarcadero, approfittando del momento in cui la vittima si trovava a pranzo. Dopo aver forzato un vano nascosto nel bagagliaio dell’auto, avevano rubato tre rotoli contenenti gioielli in oro, titanio e pietre preziose. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Furto da 56mila euro a Stresa: arrestata banda dopo mesi di indagini

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