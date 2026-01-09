Alla guida dell' auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro due feriti gravi
Un uomo alla guida di un'auto senza patente ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, ma si è schiantato contro un muro in via Raiale a Pescara. L'incidente ha provocato due feriti gravi. La vicenda evidenzia i rischi legati alla guida senza patente e alla fuga in situazioni di emergenza. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente.
Era alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri.Ma l'inseguimento finisce visto che il fuggitivo è andato a schiantarsi contro un muro in via Raiale a Pescara.L'episodio è avvenuto alle ore 4.30 della scorsa notte quando i carabinieri della sezione radiomobile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Incidente a Castelcucco. Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: due sono gravi, uno è rimasto incastrato tra le lamiere
Leggi anche: Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: un 16enne è in fin di vita, gravi un 20enne e un 25enne
Mantova, guida da 15 anni senza patente: scattano multa e denuncia; Controlli in Valsabbia: droga al volante, guida senza patente e 13 auto senza assicurazione; In giro con l'auto senza patente, era stato fermato un'ora prima per possesso di un coltello: denunciato; Alla guida di un'auto rubata e senza patente, provoca vari incidenti, ruba un crocefisso in un santuario e si lancia in una fuga rocambolesca: 55enne fermato e denunciato.
Alla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti gravi - L'inseguimento dei militari dell'Arma si è concluso con un incidente stradale in via Raiale a Pescara la scorsa notte ... ilpescara.it
Guidava senza patente e ubriaco, in auto 31 grammi di hashish: denunciato 17enne - Fermato alla guida di un’auto senza patente, con lui un altro uomo irregolare: sequestrata la vettura. piacenzasera.it
A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hascisc - Fermato in viale Patrioti alla guida di un’auto senza patente: con lui un altro uomo irregolare. ilpiacenza.it
Quattroruote. . | Europa e guida autonoma, a che punto siamo Sali in macchina, imposti la destinazione sul navigatore (o via smartphone) e parti. Io, noi, tutti, sulle auto moderne ci siamo abituati così. Ma se guidate una Tesla negli Stati Uniti – e in una manci - facebook.com facebook
Auto a guida autonoma: l’attività cerebrale dei passeggeri può renderle più sicure.Uno studio dimostra che monitorare stress ed emozioni dei passeggeri migliora le decisioni dei veicoli autonomi nelle situazioni di rischio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.