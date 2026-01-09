Alla guida dell' auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro due feriti gravi

Un uomo alla guida di un'auto senza patente ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, ma si è schiantato contro un muro in via Raiale a Pescara. L'incidente ha provocato due feriti gravi. La vicenda evidenzia i rischi legati alla guida senza patente e alla fuga in situazioni di emergenza. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Guidava senza patente e ubriaco, in auto 31 grammi di hashish: denunciato 17enne - Fermato alla guida di un’auto senza patente, con lui un altro uomo irregolare: sequestrata la vettura. piacenzasera.it

A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hascisc - Fermato in viale Patrioti alla guida di un’auto senza patente: con lui un altro uomo irregolare. ilpiacenza.it

Quattroruote. . | Europa e guida autonoma, a che punto siamo Sali in macchina, imposti la destinazione sul navigatore (o via smartphone) e parti. Io, noi, tutti, sulle auto moderne ci siamo abituati così. Ma se guidate una Tesla negli Stati Uniti – e in una manci - facebook.com facebook

Auto a guida autonoma: l’attività cerebrale dei passeggeri può renderle più sicure.Uno studio dimostra che monitorare stress ed emozioni dei passeggeri migliora le decisioni dei veicoli autonomi nelle situazioni di rischio x.com

