Alla guida dell' auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro due feriti gravi

Da ilpescara.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo alla guida di un'auto senza patente ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, ma si è schiantato contro un muro in via Raiale a Pescara. L'incidente ha provocato due feriti gravi. La vicenda evidenzia i rischi legati alla guida senza patente e alla fuga in situazioni di emergenza. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Era alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri.Ma l'inseguimento finisce visto che il fuggitivo è andato a schiantarsi contro un muro in via Raiale a Pescara.L'episodio è avvenuto alle ore 4.30 della scorsa notte quando i carabinieri della sezione radiomobile. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente a Castelcucco. Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: due sono gravi, uno è rimasto incastrato tra le lamiere

Leggi anche: Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: un 16enne è in fin di vita, gravi un 20enne e un 25enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mantova, guida da 15 anni senza patente: scattano multa e denuncia; Controlli in Valsabbia: droga al volante, guida senza patente e 13 auto senza assicurazione; In giro con l'auto senza patente, era stato fermato un'ora prima per possesso di un coltello: denunciato; Alla guida di un'auto rubata e senza patente, provoca vari incidenti, ruba un crocefisso in un santuario e si lancia in una fuga rocambolesca: 55enne fermato e denunciato.

guida auto senza patenteAlla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti gravi - L'inseguimento dei militari dell'Arma si è concluso con un incidente stradale in via Raiale a Pescara la scorsa notte ... ilpescara.it

Guidava senza patente e ubriaco, in auto 31 grammi di hashish: denunciato 17enne - Fermato alla guida di un’auto senza patente, con lui un altro uomo irregolare: sequestrata la vettura. piacenzasera.it

guida auto senza patenteA 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hascisc - Fermato in viale Patrioti alla guida di un’auto senza patente: con lui un altro uomo irregolare. ilpiacenza.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.