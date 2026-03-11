Stop alle trasferte per i tifosi del Pescara | cinque gare senza sostenitori dopo il petardo allo Stirpe

I tifosi del Pescara non potranno più seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato. La decisione è stata presa dopo che mercoledì 4 marzo, durante la partita contro il Frosinone allo Stirpe, alcuni sostenitori abruzzesi hanno lanciato un petardo dal settore ospiti. La misura riguarda cinque gare consecutive senza la presenza dei tifosi in trasferta.

Vietate le trasferte fino alla conclusione del campionato per i tifosi del Pescara. La decisione arriva a seguito dell’episodio accaduto mercoledì 4 marzo al Benito Stirpe durante la partita contro il Frosinone, quando alcuni tifosi abruzzesi hanno lanciato dal settore ospiti un grosso petardo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

