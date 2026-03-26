Nella regione del Friuli, la notte è stata caratterizzata da forti venti che hanno interessato sia le zone di montagna sia quelle di pianura. Le raffiche hanno raggiunto intensità variabili, causando disagi e allerta tra la popolazione. Nessun danno grave è stato segnalato finora, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

Una notte di vento teso, a tratti violento, con raffiche che hanno attraversato la regione dalla montagna alla pianura. Il fronte freddo arrivato da nord ha colpito anche le aree interne dell’Udinese, dove in quota si sono registrati valori molto elevati,. Anche in pianura il vento si è fatto sentire con forza. Il dato più impressionante arriva dalla stazione meteorologica del Monte Rest, dove in quota si sono toccati i 216 chilometri orari, mentre diverse stazioni dell’arco alpino friulano hanno registrato raffiche che hanno anche superato i 100 chilometri orari. Dalla montagna alla costa, le raffiche hanno attraversato il territorio con intensità sostenuta, soprattutto nelle aree più esposte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Friuli sferzato dal vento: notte da allerta tra montagna e pianura

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