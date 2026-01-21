Le condizioni meteorologiche nel sud Salento sono caratterizzate da raffiche di vento e mare in tempesta, che influenzano il paesaggio costiero della regione. La presenza di maltempo ha determinato un'intensa attività atmosferica, con effetti visibili sulle coste pugliesi. In questo contesto, è importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Raffiche di vento e mare in tempesta stanno disegnando uno scenario potente anche sulle coste pugliesi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la Puglia un’allerta meteo con validità fino alle ore 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”. Nel Capo di Leuca, nel Salento, vento forte e mare molto mosso si sono abbattuti lungo la costa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Raffiche di vento e mare in tempesta, il sud Salento sferzato dal maltempo

Maltempo, temporali e raffiche di vento al Centro-Sud: allerta gialla in 9 regioniIl maltempo interessa il Centro-Sud Italia con temporali e raffiche di vento, portando allerta gialla in nove regioni.

Leggi anche: Maltempo a Roma: rovesci violenti e raffiche di vento

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Avviso Rischio per forti raffiche di vento e condizioni meteo avverse; Allerta gialla e raffiche di vento in diminuzione: mercoledì riaprono le scuole; Forti raffiche di vento e allerta arancione a Palermo: le raccomandazioni della Protezione Civile; Maltempo in Sicilia e Sardegna, forti raffiche di vento e strade allagate.

Tempesta di vento spazza il Tirreno Cosentino, raffiche ad oltre 100 Km/h. Danni da Paola a CetraroUna vera e propria tempesta di vento con raffiche oltre i 100 Km/h ha provocato danni soprattutto a Paola e Cetraro: alberi e cartelloni abbattuti, diversi gli interventi dei vigili del fuoco ... quicosenza.it

Vento di burrasca sulla Liguria, raffiche fino a novanta km/h e mare agitato: attenuazione dalla seraIl ciclone Harry mantiene attiva la ventilazione settentrionale soprattutto sul centro Ponente. Ancora vento forte oggi e domani, poi una breve pausa prima di un possibile peggioramento tra venerdì e ... lavocedigenova.it

Raffiche di vento e mare in tempesta, il Capo di Leuca sferzato dal maltempo. L'articolo al link https://l-nk.it/1w7pL4 (video di Valentino Pizzolante) #puglia #maltempo #cicloneharry #mareggiata #mare #sea #burrasca #allertameteo - facebook.com facebook

Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com