Freddo improvviso e venti gelidi | in Lombardia crollo delle temperature fino a -10 gradi e primavera in stand by

Nel weekend in Lombardia si prevede un repentino abbassamento delle temperature, con valori che potranno raggiungere fino a -10 gradi. Il cambio dell’ora porterà giornate più lunghe, ma il clima sarà caratterizzato da un freddo improvviso e venti gelidi. A pochi giorni dall’Equinozio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento deciso rispetto alle settimane precedenti.

Milano – Primavera, dove sei finita? Nel weekend scatterà il cambio dell’ora, che ci regalerà giornate più lunghe, ma a pochissimi giorni dall’Equinozio il quadro generale del meteo subirà un drastico cambiamento. Se stavate pensando di fare il cambio stagione, deponete t-shirt e giacche leggere. Non è ancora il momento. Nella giornata di mercoledì, tra pomeriggio e serata, si sono registrati violenti acquazzoni in diverse province della Lombardia. Oggi è a llerta meteo arancione per forte vento, con parchi e cimiteri chiusi a Milano e in altre zone della regione. Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni è infatti previsto un vero e proprio crollo delle temperature, fino a dieci gradi in meno, tutto accompagnato da un vento gelido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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