Atteso il crollo delle temperature fino a dieci gradi sotto zero

Le previsioni meteorologiche segnalano un rapido calo delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere anche dieci gradi sotto zero. Dopo le abbondanti nevicate, si prevede un aumento del ghiaccio e delle condizioni di freddo intenso, che richiedono attenzione e precauzioni per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente alle variazioni climatiche in atto.

Dopo la neve, il ghiaccio, favorito da temperature che in queste ore dovrebbero subire un brusco abbassamento, toccando livelli minimi anche di dieci gradi sotto zero. Il 'freddo estremo' è valso anche la diramazione di un'allerta gialla di Arpae valida in tutta l'Emilia Romagna per 24 ore, dalla mezzanotte appena messa alle spalle, fino alla stessa ora di quella che ci attende. "Le temperature minime – conferma il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni - potrebbero risultare diffusamente negative anche in pianura (fino a -10 gradi in alcuni casi) associate ad estese gelate. Successivamente è previsto un nuovo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione che, tra venerdì 9 e sabato 10, apporterà deboli precipitazioni che si verificheranno prevalentemente sui settori centro-orientali della nostra regione.

Temperature in picchiata: tra poco crollo termico e gelate diffuse su queste regioni - Insomma, dopo una breve fase dominata da correnti meno rigide e più umide di origine oceanica, lo scenario atmosferico è pronto a cambiare di nuovo pelle, aprendo le porte a un netto crollo delle temp ... ilmeteo.it

Meteo: Alto Adige, crollo delle temperature, fino a 22 gradi sottozero sulle Alpi; il Video - Temperature rigide in Alto Adige in avvio di gennaio: nel video qui sopra si può vedere una panoramica dell'accaduto, con punte di 22 gradi sottozero raggiunti sulle vette alpine. ilmeteo.it

Crollo delle temperature in Alto Adige

* IRRUZIONE ARTICA, FREDDO INTENSO DA STASERA * Dalla serata odierna è atteso un crollo delle temperature. Domani, vigilia di Capodanno con temperature invernali anche sotto lo zero. I dettagli - facebook.com facebook

