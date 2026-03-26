Freddo artico sull’Italia | neve e graupel sorprendono anche in pianura

Un fronte di aria molto fredda proveniente dall’Europa orientale ha portato neve e graupel anche nelle zone pianeggianti del paese. Il sistema, collegato a un ciclone sull’Adriatico, ha causato precipitazioni insolite per questo periodo, interessando diverse regioni. Le temperature sono scese sottozero, e le condizioni climatiche estreme sono state registrate anche nelle aree più pianeggianti.

Roma - Un ciclone sull’Adriatico porta aria gelida e precipitazioni insolite: fiocchi fino alle coste e brusco calo termico su gran parte del Paese Un’improvvisa irruzione di aria artica riporta condizioni invernali sull’Italia, con un netto abbassamento delle temperature e il ritorno della neve anche a quote insolitamente basse. La formazione di un ciclone sull’Adriatico favorirà nelle prossime ore fenomeni diffusi, con precipitazioni che potranno assumere la forma di graupel o neve tonda, talvolta fino alle zone costiere. Già dalla serata, il freddo in arrivo dalle Alpi determinerà un calo della quota neve fino a circa 400-700 metri al Nord, con episodi locali anche più in basso durante i rovesci più intensi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Freddo artico sull’Italia: neve e graupel sorprendono anche in pianura Articoli correlati Ciclone artico sull’Italia: neve in pianura e venti tempestosi imminentiRoma - Una nuova irruzione fredda dal Nord Europa travolge il Paese: piogge intense, grandinate e crollo termico fino a dieci gradi con possibili... Il freddo artico porta le nevicate in Romagna. Le previsioni: "Neve anche in pianura"“L’aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al... Una raccolta di contenuti su Freddo artico Temi più discussi: Ciclone artico in arrivo: temperature giù di 12°C e neve a quote bassissime; Maltempo sull'Italia: in arrivo un ciclone artico con forti venti di burrasca e neve a bassa quota. L'esperto: L'episodio più freddo degli ultimi anni; Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo; Ciclone artico sull’Italia, torna l’inverno: neve fino a 500 metri e temperature in picchiata. Meteo, il Ciclone artico sferza l'Italia: venti di burrasca, onde fino a 10 metri e forti nevicate. Allerta maltempo in 9 regioni venerdìAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per venerdì 27 marzo 2026 l'allerta gialla in nove regioni: ... leggo.it Meteo, ciclone artico sull’Italia: venti di burrasca e neve a bassa quota. Le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ciclone artico sull’Italia: venti di burrasca e neve a bassa quota. Le previsioni ... tg24.sky.it Freddo artico, ecco dove (per legge) i termosifoni non si possono più accendere - facebook.com facebook Torna il freddo in Italia. In arrivo un ciclone artico con forti venti di burrasca e neve a bassa quota: ecco dove x.com