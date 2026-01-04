Il freddo artico porta le nevicate in Romagna Le previsioni | Neve anche in pianura

L’arrivo di aria fredda dal Nord Europa sta portando nevicate anche in pianura in Romagna. Secondo le previsioni di 3bmeteo, tra l’Epifania e i giorni successivi si registrerà un calo delle temperature e un’intensificazione del maltempo, con venti forti e nevicate a quote medio-basse. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle possibili conseguenze di queste condizioni atmosferiche.

"L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l'Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. Meteo weekend, pioggia e neve sull'Italia: torna il freddo artico. Le previsioni da Nord a Sud; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt'Italia; Meteo Capodanno 2026, arriva il freddo vero: giù le temperature, poi maltempo fino alla Befana.

Neve anche al Sud, ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni: «La Befana porta freddo, piogge e nevicate» - Il 6 gennaio arriva il freddo, con piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia. msn.com

Freddo polare e neve a bassa quota: la bomba artica fa precipitare le minime a meno 20 gradi. Gelo anche alla Befana. Le previsioni - L'inizio del nuovo anno porta l'aria artica su Veneto, Friuli e Trentino: nei prossimi giorni, infatti, il freddo scenderà su tutto il Nordest, ... msn.com

Brusco calo delle temperature e nevicate in Italia L'Italia sarà investita da un'ondata di freddo artico, con nevicate previste a bassa quota su diverse regioni x.com

È arrivato il freddo artico a Londra fa così freddo anche da voi in Italia! Seguimi @latualondraofficial Tour Guidati in Italiano a Londra su latualondra.com • • • #londra #latualondra - facebook.com facebook

