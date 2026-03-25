Un fronte di aria artica sta attraversando l’Italia, portando neve in pianura e venti molto forti. Le condizioni meteorologiche peggiorano con piogge intense e grandinate in diverse regioni. Le previsioni indicano venti tempestosi che continuano a interessare le aree settentrionali e centrali, mentre il maltempo si sta diffondendo sul territorio. Le autorità hanno emesso allerte e raccomandazioni per la popolazione.

Roma - Una nuova irruzione fredda dal Nord Europa travolge il Paese: piogge intense, grandinate e crollo termico fino a dieci gradi con possibili disagi diffusi Un’imponente irruzione di aria artica è in arrivo sull’Italia, pronta a determinare un brusco peggioramento delle condizioni meteo con caratteristiche pienamente invernali. Una vasta saccatura fredda proveniente dal Nord Europa sta infatti scendendo verso il Mediterraneo e nelle prossime ore favorirà la formazione di un vero e proprio ciclone freddo sull’Adriatico, responsabile di temporali, grandinate, nevicate e forti venti. I primi effetti si manifesteranno già entro la serata di mercoledì al Nord Italia, con rovesci sparsi in estensione dalle Alpi verso la Valpadana, localmente anche a carattere temporalesco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ciclone artico sull’Italia: neve in pianura e venti tempestosi imminenti

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