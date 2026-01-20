Innovazione Fondazione Banco Napoli | cartoline digitali dall’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli

Le cartoline digitali dell’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli offrono un modo semplice e accessibile per conservare e condividere le immagini più significative del patrimonio storico della banca. Un “souvenir elettronico” pensato per chi desidera ricordare, attraverso le proprie visite al Museo, momenti e documenti di valore culturale e storico. Un servizio che unisce innovazione e rispetto per la memoria, rendendo più facile l’esperienza del patrimonio della Fondazione.

"Souvenir elettronico" per tutti, dopo la visita al Museo dell'Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli. Con la riapertura delle sale a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213) in programma da lunedì 26 gennaio, arrivano le cartoline digitali, da scaricare in una nuova area allestita negli spazi dell'Angolo Cuomo, collocato al piano inferiore e concepito come tappa conclusiva del percorso di visita. Una stanza "creativa" che integra tecnologie di Intelligenza Artificiale generativa nella narrazione del patrimonio archivistico. Attraverso questo sistema, i visitatori potranno trasformare alcune scritture dell'Archivio in immagini digitali.

