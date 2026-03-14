La mama del piccolo Domenico commuove tutti prima di Napoli-Lecce | l’appello al Maradona

Prima della partita Napoli-Lecce, Patrizia Mercolino, madre di Domenico, ha preso la parola al Maradona. Ha rivolto un appello ai presenti, ricordando il figlio scomparso il 21 febbraio a causa di un fallimento del trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi. Il suo intervento ha suscitato emozione tra il pubblico presente allo stadio.

Prima di Napoli-Lecce, c’è statto un momento molto toccante. Ha preso la parola infatti Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, scomparso il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito all’Ospedale Monaldi. La mamma del bambino ha preso il microfono per parlare ai tifosi presenti allo stadio, esprimendo gratitudine per il sostegno e chiedendo aiuto per la creazione di una fondazione intitolata al suo piccolo figlio scomparso prematuramente. L’appello stupendo della mamma del piccolo Domenico. Queste le parole della mamma del piccolo Domenico prima dell’inizio della partita: “Anche il mio cuore si è rotto come il suo e non so se potrà aggiustarsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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