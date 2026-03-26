Franco Bragagna a Sprint Zone | il racconto dei Mondiali indoor di Torun

Nel corso di Sprint Zone, è stato intervistato Franco Bragagna, che ha condiviso dettagli sui Mondiali indoor di Torun. L'intervista si è concentrata sui risultati delle gare e sulle caratteristiche delle competizioni svolte nella città polacca. Bragagna ha fornito informazioni sulle atlete protagoniste e sui momenti chiave dell'evento, offrendo un resoconto diretto e senza commenti aggiuntivi.

Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone e un ospite speciale: Franco Bragagna, una delle voci più autorevoli dell’atletica leggera italiana In questo terzo e ultimo speciale dedicato ai Mondiali indoor di Torun, analizziamo i protagonisti, i risultati e i momenti più importanti della rassegna internazionale con il contributo di un vero punto di riferimento del racconto sportivo. Dopo una lunga carriera in RAI, Bragagna continua a essere protagonista nel mondo della comunicazione sportiva, vivendo una nuova fase professionale anche su Sky Sport e altri progetti editoriali. Un’analisi approfondita tra tecnica, emozioni e retroscena, per tutti gli appassionati di atletica leggera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Franco Bragagna a Sprint Zone: il racconto dei Mondiali indoor di Torun Articoli correlati Laura Pellicoro a Sprint Zone: dagli USA ai Mondiali indoor di TorunPer il nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Laura Pellicoro, una delle mezzofondiste italiane più in crescita del momento La 25enne... Sprint Zone: Alessandro Nocera analizza gli azzurri ai Mondiali Indoor di TorunMotor News, Antonelli trionfa in Cina! Mercedes e Ferrari davanti in attesa del Giappone ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu. Franco Bragagna a Sprint Zone: il racconto dei Mondiali indoor di Torun Contenuti utili per approfondire Franco Bragagna Franco Bragagna a Sprint Zone: il racconto dei Mondiali indoor di TorunNuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone e un ospite speciale: Franco Bragagna, una delle voci più autorevoli dell’atletica leggera italiana ... oasport.it Mondiali di atletica, senza Bragagna non è lo stesso: ecco perché firmare la petizione per riaverloHo appreso in queste ultime ore che Franco Bragagna non sarà presente come telecronista ai prossimi Mondiali di atletica a Tokyo, che iniziano il 13 settembre. Un’assenza che si farà sicuramente ... ilfattoquotidiano.it