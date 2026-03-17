A Sprint Zone, Laura Pellicoro parla della sua esperienza dagli Stati Uniti ai Mondiali indoor di Torun. La giornalista introduce il suo percorso e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo diretto sui momenti più significativi. L'intervista si concentra sulle tappe della carriera e le competizioni recenti, offrendo dettagli concreti senza approfondimenti sulle motivazioni o cause di determinati eventi.

Per il nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Laura Pellicoro, una delle mezzofondiste italiane più in crescita del momento La 25enne brianzola, che da oltre sei anni vive e si allena negli Stati Uniti, racconta il suo percorso tra college e professionismo, dopo essere entrata recentemente in un gruppo di allenamento professionistico americano. Reduce dalla vittoria del titolo italiano indoor degli 800 metri ad Ancona, Pellicoro ha subito confermato il suo stato di forma negli USA, firmando il record personale a Philadelphia e centrando la qualificazione ai Mondiali indoor di Torun. Un traguardo importante che segna l’inizio della sua prima esperienza in un campionato mondiale assoluto, con l’obiettivo di continuare a crescere e competere ad alto livello nel mezzofondo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Laura Pellicoro a Sprint Zone: dagli USA ai Mondiali indoor di Torun

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