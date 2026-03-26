Oggi, giovedì 26 marzo, il The Padel Resort di Como ospiterà la quinta tappa del Grand Slam Padel Show Vip, un torneo che coinvolge ex protagonisti della Serie A. Tra gli atleti in campo ci sarà anche un ex calciatore noto per la sua carriera nel calcio, che torna a giocare in modo ufficiale dopo aver lasciato il campo. La giornata si svolgerà nel rispetto delle regole sportive e delle normative in vigore.

Al The Padel Resort di Como arriva il Grand Slam Padel Show Vip: in campo Francesco Totti e altri ex campioni tra partite, foto e autografi Como si prepara ad accogliere una giornata speciale all’insegna dello sport e dello spettacolo. Oggi giovedì 26 marzo il The Padel Resort di via Pasquale Paoli ospiterà la quinta tappa del Grand Slam Padel Show Vip, il circuito che porta in campo ex protagonisti della Serie A trasformando il padel in un vero evento per il pubblico. A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto la presenza di Francesco Totti, volto simbolo dell’iniziativa e tra i più attesi della giornata. Ma non sarà l’unico nome di richiamo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Francesco Totti a Como: il ritorno in campo (stavolta al padel)

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