Totti svela il sogno giallorosso | il ritorno in campo fa tremare i tifosi

Francesco Totti ha annunciato il suo desiderio di tornare a lavorare con la Roma, perché vuole contribuire direttamente alla squadra. La sua voglia di riprendere un ruolo attivo nasce dal legame profondo con i colori giallorossi e dalla volontà di aiutare i giovani talenti. I tifosi sono già in fibrillazione, sperando che questa volta possa tornare sul campo come dirigente. Le trattative tra lui e la società stanno prendendo forma in queste ore.

francesco totti potrebbe tornare a ricoprire un ruolo chiave nella gestione sportiva della roma. le dinamiche in camera di consiglio iniziano a prendere forma, con segnali concreti che puntano a un coinvolgimento operativo anziché a una semplice funzione di volto pubblico. il tema sta attirando l'attenzione di tifosi, addetti ai lavori e comparti tecnici, che guardano a un eventuale contributo in grado di influire sulle scelte strategiche e sull'equilibrio dello spogliatoio. l'indicazione di un interesse reale trova fondamento in contatti avviati con figure tecniche di rilievo e in una valutazione mirata di quali responsabilità potrebbero essere assembleate intorno al profilo dell'ex capitano.